РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. Волонтеры городского округа Мытищи раздали жителям порядка 200 медицинских масок, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Волонтеры в очередной раз напомнили жителям и гостям округа о необходимости ношения медицинских масок в общественных местах. Раздача масок прошла в рамках акции «Берегите здоровье.

«Подобные акции мы проводим еженедельно. Мы рассказываем людям о необходимости носить маски в общественных местах, о том, что такие меры сейчас необходимы для сохранения здоровья», – сказала мытищинский волонтер Александра Ходыкина.

Подобная акция проходит не первый раз. Волонтеры уже раздали тысячи масок вблизи железнодорожных станций Мытищи, Перловская, Челюскинская, также раздача масок проходит вблизи крупных торговых центров.

«Акция проводится регулярно. В ближайшее время маски волонтеры будут раздавать вновь вблизи станций Мытищи, Перловская, Тайнинская. Стараемся делать это в часы, когда проходит наибольшее количество человек: вечером или утром», – уточнила Ходыкина.

Организаторами акции выступают общественное движение «Волонтеры Победы», управление по работе с молодежью администрации городского округа Мытищи, молодежный центр «Звездный».

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

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