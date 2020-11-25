РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. В городском округе Люберцы партия «Единая Россия» провела акцию «Лови гранат», в рамках которой медикам стационарного отделения №1 ГБУЗ МО «ЛОБ» глава муниципалитета Владимир Ружицкий и депутаты окружного совета депутатов Дмитрий Сухов и Александр Шлапак вручили 15 ящиков гранатов и наборы зеленого чая, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Гранат издавна считают королем фруктов: о его полезных свойствах слагают легенды. Искренне благодарен всем медицинским работникам городского округа Люберцы за самоотверженный труд! Уже долгие месяцы они работают без отдыха и сна! Пусть эти вкусные и полезные подарки хотя бы ненадолго скрасят их тяжелые будни!» - сказал Ружицкий.

Инициатором акции «Лови гранат» выступило Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия». Партийцы всю неделю планируют вручать врачам городских больниц Подмосковья плоды граната.