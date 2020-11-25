РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. В дистанционном формате стартовал VI Национальный чемпионат «Абилимпикс», на базе Балашихинского техникума организована работа площадок по четырем компетенциям, сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Балашихинского техникума Любовь Алексеева.

В 2020 году Национальный чемпионат «Абилимпикс - 2020» среди людей с инвалидностью и ОВЗ впервые стартовал в очно-дистанционном формате. На этой неделе более 2 тысяч участников проходят испытания на площадках 83 субъектов по всей России. Подмосковье представляет команда из 129 участников – их количество увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

«Подмосковные участники покажут свое мастерство в 68 компетенциях. На базе Балашихинского техникума организована работа площадок по четырем компетенциям: «Веб-дизайн», «Художественная вышивание», «Администрирование баз данных» и «Обработка текста», – сказала Алексеева.

Она добавила, что с 23 по 26 ноября в Балашихинском техникуме проходят испытания студенты и школьники Московской области, в том числе студент Балашихинского техникума Александр Бем и ученица СОШ №7 городского округа Полина Сучкова.