РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Жителей Подольска с подозрением на коронавирус бригада скорой помощи для подтверждения диагноза сначала доставляет в один из трех КТ-центров на компьютерную томографию, затем центр госпитализации подбирает свободную койку в медучреждении, сообщила в интервью «РИАМО в Подольске» заведующая Подольской подстанцией скорой медицинской помощи Московской области Алла Беляева.

В мае в Московкой области открыли центр госпитализации, его отдел есть на Подольской подстанции. Установили компьютеры, которые подключили к системе ЕМИАС. В нее поступает информация о наличии свободных коек, в том числе с кислородом, и реанимационных. Центр занимается маршрутизацией пациентов Южного филиала подстанций Подольска, Домодедова, Видного, Серпухова, Чехова, Каширы, Ступино и Серебряных Прудов.

«Появились КТ-центры, в которые мы доставляем относительно «легких» пациентов на компьютерную томографию. Если по результатам компьютерной томографии больной не нуждается в стационаре, ему назначают терапию и отправляют транспортом домой на амбулаторное лечение», - сказала Беляева.

Она добавила, что если требуется госпитализация, снова вызывают бригаду скорой помощи. КТ-центр есть в Подольской районной больнице в поселке Кузнечики – он работает только вечером после приема основного потока пациентов. Круглосуточный прием начали в Чехове и Домодедове. Если пациента доставляют в Климовскую городскую больницу №2 с подозрением на пневмонию и сопутствующей патологией, то там также проводят КТ.

Изменения по наличию мест теперь передают в центр в режиме реального времени так же, как и информацию о закрытии медучреждений на карантин. Когда поступает запрос от скорой, сотрудник центра подбирает койку, согласно требованиям.

Весной было работать гораздо тяжелее – пациентов приходилось возить на дальние расстояния на КТ-исследования. Если раньше тратили на одного пациента 5-6 часов, а иногда и до 8 часов, то сейчас нужно 2-3 часа. Теперь в стационарах Подольского округа всегда есть около 15-20 мест. Но нужно учитывать, что в них привозят пациентов из Чехова, Серпухова, Ступина, Домодедова, Каширы, Видного, Пущина.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Около 1,5% гостей столичных заведений уведомили о возможном контакте с больным Covid‑19. На данный момент в системе зачекинились 2,1 миллиона человек.

- ​В Кремле отметили тревогу и пессимизм россиян из‑за коронавируса. По словам Пескова, в России принимаются точечные меры в борьбе с распространением инфекции, и в некоторых регионах они уже сейчас дают положительные результаты.

- Более 2,1 тыс медработников привлекли для работы в инфекционные центры Подмосковья. К работе в регионе приступили врачи, средний и младший медперсонал.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.