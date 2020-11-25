РИАМО - 25 ноя. В столице искусственный интеллект помог обработать более 500 тысяч КТ-снимков для диагностики коронавирусной инфекции, с новыми технологиями время на описание такого снимка сократилось до 15 минут, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У врачей на счету каждая минута. Поэтому мы активно внедряем цифровые технологии, которые помогают ставить диагнозы и выполняют рутинные задачи», - написал Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Собянина, искусственный интеллект видит степень поражения легких, повышает качество и скорость диагностики. Это очень помогает при диагностике Covid-19, так как решение по тактике лечения необходимо принимать за считанные часы.

Новые технологии позволили сократить время на описание КТ-снимка до 15 минут, при этом заключение сразу передается лечащим врачам, за которыми и остается решающее слово.

Также Собянин отметил, что в большинстве поликлиник Москвы работает система голосового ввода. Врач диктует в микрофон результат исследования, программа набирает текст, а медику остается только проверить его перед отправкой. Это на 20% быстрее, чем записывать от руки. При этом эффективнее всего голосовой ввод показал себя при описании исследований КТ, МРТ и цифровой рентгенографии.