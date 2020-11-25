РИАМО – 25 ноя. Экономист Никита Масленников рассказал, что до конца 2020 года курс рубля будет колебаться в узком диапазоне без серьезных всплесков, сообщает Nation News.

Он отметил, что на ситуацию, связанную с курсом валюты, влияют два фактора – цены на нефть и эпидемиологическая ситуация.

«Мы видим много хороших новостей о вакцине и ее массовом применении. Значит, что вероятность нового локдауна мала. Если коронавирус выйдет на плато или сойдет на нет, вырастет спрос на нефть, что приведет к укреплению рубля», — сказал Масленников.

Он подчеркнул, что цена на нефть уверенно поднимается к 50 долларам за баррель. Эту отметку, по его словам, можно будет ждать к концу ноября – середине декабря.

При этом общую ситуацию на рынке экономист оценил положительно. Эксперт считает, что рубль будет укрепляться. ​