РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Председателя Общественной палаты подмосковного Красногорска избрали в среду, передает корреспондент портала «РИАМО в Красногорске».

В молодежном центре Красногорска состоялось первое заседание обновленного состава муниципальной Общественной палаты четвертого созыва. В мероприятии приняли участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина, председатель совета депутатов муниципалитета Сергей Трифонов, депутат Мособлдумы Галина Уткина, 39 из 45 членов Общественной палаты.

На пост председателя Общественной палаты вдвинули кандидатуру Владимира Тонкоева. Адвокат Тонкоев возглавлял Общественную палату предыдущие три созыва. За его кандидатуру единогласно проголосовали все 39 присутствующих на заседании членов палаты четвертого созыва.

Также на заседании избрали двоих заместителей председателя, ответственного секретаря и председателей комиссий.