РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Традиционная ярмарка фермерских товаров «Сырная гонка» состоится в подмосковном Красногорске с 24 по 27 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Сырная гонка» пройдет в торговом центре «Красный Кит» с 24 по 27 декабря. Посетителей ждут разнообразные товары, специальные предложения и праздничная атмосфера», - говорится в сообщении.

Часть вырученных средств от продаж пойдет на лечение детей городского округа Красногорск с тяжелыми врожденными заболеваниями.

Информационную поддержку благотворительному проекту вызвались оказать главный редактор радио «Вера» Илья Кузьменков, который является учредителем фонда развития образовательных и социальных инициатив «Настоящее», а также оператор наружной рекламы «Восток-Медиа».

«Организаторы обсудили возможность аккумулировать собранные средства в фонде и уже после сбора необходимой суммы перечислить деньги в медицинское учреждение», - заключается в материале.