РИАМО - 25 ноя. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин предложил инициативу, согласно которой депутаты региональных заксобраний будут входить в состав тарифных комиссий территориальных фондов ОМС, распределяющих объемы медпомощи между больницами и клиниками, эту инициативу оценили в Мособлдуме, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В настоящее время в состав таких комиссий, помимо сотрудников территориального фонда обязательного медицинского страхования, входят представители исполнительной власти субъекта, в частности, главы региональных министерств и департаментов здравоохранения. Эти комиссии распределяют объемы медицинской помощи: чем больше, тем более дорогостоящие виды медпомощи разрешено оказывать и тем больше средств от фонда ОМС в итоге получит клиника.

«Любая коллегиальность, особенно в такой жизненно важной отрасли, как здравоохранение, не бывает лишней. Депутаты заксобраний находятся в постоянном контакте не только с органами власти, но и с жителями. Они знают проблематику на местах, те учреждения, которые нуждаются в дополнительном финансировании», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он напомнил, что в Московской области при разработке программы государственных гарантий здравоохранения, при разработке решения о финансировании депутаты принимают активное участие уже сейчас.

«Но то, что депутаты смогут озвучивать свою позицию, будучи официально в составе специализированных комиссий, пойдет сфере только на пользу. Инициатива заслуживает поддержки», - подчеркнул Голубев.

Ранее Госдума приняла закон о реформе системы обязательного медицинского страхования. Теперь фонд медицинского страхования без участия страховщиков будет осуществлять расчеты за медицинскую помощь, контролировать объемы, сроки, качество и условия предоставления такой помощи федеральными медорганизациями, а также займется предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица.

Документ меняет механизм оплаты медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: федеральные медучреждения будут осуществлять деятельность в системе ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми напрямую между ними и ФФОМС.