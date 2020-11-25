РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 ноя. В следующем году в Домодедове установят еще пять детских площадок по программе губернатора Московской области, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«Все локации – победители голосования жителей на портале «Добродел» – вошли в региональную программу «Комфортная городская среда». Как и в прошлом году, жителям предоставят возможность выбрать элементы современных игровых комплексов, которые появятся во дворах округа», – написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новые площадки появятся по адресам: улица Текстильщиков, дом №21А; улица Рабочая, дом №58 и улица Дружбы, дом №9; микрорайон Авиационный, улица Жуковского, дома №№ 5, 7, 9; село Ям, улица Морская, дом №12 и село Красный Путь, улица Школьная, дома №№67, 68, 69.