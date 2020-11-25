РИАМО - 25 ноя. Во Всероссийском детском центре «Орленок» состоялась торжественная премьера подросткового реалити-сериала «Посмотрим», героинями которого стали российские школьницы, говорится в сообщении пресс-службы авторов проекта.

Пилотный сезон посвятили событиям Великой Отечественной войны. Участницы пилотного сезона «Посмотрим» — четыре школьницы, которые побывали в Волгограде, Москве и Мурманске. Вместе с ведущими экспертами, историками и краеведами они открывали для себя необычные истории и факты.

Первую серию можно посмотреть по ссылке.

«Почти 1 тысяча детей из восьми регионов страны увидели первую серию «Посмотрим. Сталинград», а также приняли участие в тематическом квизе со звездами театра и кино, а также создателями проекта», — говорится в сообщении.

«Посмотрим» — это невероятный проект, который очень нужен нашей стране для того, чтобы сформировать связующие нити между предыдущими и новым поколениями. <…> В сериале мы видим, как дети профессионально и умно рассказывают о великом прошлом своей страны. Отличная и хорошо воплощенная идея!» — отметил директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

Почему при создании сериала организаторы решили уйти от шаблонов и чем авторам приглянулся формат путешествия героинь по России, рассказала директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова.

«До начала съемок мы долго обсуждали, насколько глубоко следует погружать ребят в производственный процесс. Ведь у нас, взрослых, свое представление о том, что интересно, но это не всегда пересекается с тем, что интересно ребятам. Поэтому мы решили уйти от шаблонов и создавать не фильмы, к которым привыкли», — сказала Колесникова.

По ее словам, ребята не просто выступают в роли ведущих – они участвуют на идейном уровне, принимают непосредственное участие в создании сценария, делятся собственным видением и вместе со съемочной командой снимают сюжеты такими, какими видят непосредственно они сами.

Основатель и автор проекта «Герои» Сергей Гуров добавил, что следующий сезон сериала будет посвящен географическим особенностям России.

Следить за новостями можно на сайте проекта. Для широкой аудитории сериал стал доступен в онлайн-кинотеатре премьер «Телекарта».

Сериал «Посмотрим» является частью федерального проекта «Россия глазами детей», организованного Группой компаний «Просвещение» и проектом «Герои» при поддержке Фонда президентских грантов. Информационный партнер — Союз журналистов России.