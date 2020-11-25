РИАМО - 25 ноя. 58 жителей Коломны переедут из аварийного жилья, их переселение в новые квартиры запланировано на декабрь текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«После постановки дома на кадастровый учет с переселенцами будут заключены договора социального найма и мены. В современное благоустроенное жилье переедут жители аварийных домов № 46, 48, 50, 52 на улице Ленина», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новый дом с квартирами для переселенцев возведен и введен в эксплуатация по адресу: улица Ленина, дом 106 «Б» в Коломне. В комфортабельных квартирах новостройки освоится 58 жителей аварийных домов. Это стало возможным в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Переселенцами являются жители 27 аварийных жилых помещений, общая площадь которых составляет порядка 1,2 тысячи квадратных метров.

В текущем году в городском округе Коломна запланировано переселение 467 жителей из 218 жилых помещения, общая площадь которых превышает 9,8 тысячи квадратных метров.

Расселение аварийного жилищного фонда производится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», средства на реализацию мероприятий которого выделяются из нацпроекта «Жилье и городская среда».

Нацпроект «Жилье и городская среда» помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными. Нацпроект включает четыре федеральных: «Ипотека», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды». Общий бюджет национального проекта превышает 1 триллион рублей.