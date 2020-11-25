РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. Библиотеки городского округа Мытищи передали в городскую клиническую больницу 500 книг разных жанров, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры горокруга.

В среду в подмосковные больницы для пациентов с Covid-19 поступили более 2 тысяч книг. Данная акция проходит по инициативе библиотек Московской области. В Мытищинскую городскую клиническую больницу передали 500 книг разных жанров – сборники стихотворений, детективы, романы, классические произведения и не только.



«Когда библиотекам нашего округа было предложено принять участие в акции – с радостью откликнулись абсолютно все. Нам очень хочется поддержать тех, кто борется с коронавирусом. Мы надеемся, что начав читать интересную книгу, пациенты смогут отвлечься от своего недуга и разнообразить свое пребывание в больнице», – сказала директор МАУК «Библиотечно-информационный центр» Анастасия Мартынова.

Данная акция проходит по инициативе библиотек Московской области по согласованию с региональным министерством здравоохранения. В ней принимают участие Мытищи, Дубна, Бронницы, Раменское, Солнечногорск, Дмитров, Наро-Фоминск, Талдом, Клин, Электросталь и Домодедово.

«Пациентам – книги, но и врачей не оставили без внимания. От коллектива МАУК «Библиотечно-информационный центр» медицинские работники получили пироги и чайные наборы», – отмечается в материале.