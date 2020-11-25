РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Рабочие спилили аварийные деревья на набережной реки Петрицы и двух улицах в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. МБУ «ПКБ» провели работы по спиливанию аварийных деревьев на улицах Советская, Школьная, а также на набережной реки Петрицы», - говорится в сообщении.

Помимо этого, до 30 ноября на платформе портала «Добродел» проводится онлайн-опрос «Об объектах наружной рекламы в Московской области».