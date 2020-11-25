РИАМО - 25 ноя. Более 20,5 тысяч пассажиров воспользовались услугами водной пассажирской навигации с начала старта сезона, сейчас три регулярных маршрута приостановлены на зиму, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Лыткарине транспортное обслуживание населения завершилось 20 ноября, а в Коломне и Серпухове - 30 сентября.

«Несмотря на введенные ограничения в период пандемии и соответствующее снижение пассажиропотока на 30%, с начала старта водной навигации в регионе перевезено более 20,5 тысяч пассажиров. Из них более 8 тысяч пассажиров воспользовались речным маршрутом в Серпухове и Коломне», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что основная доля пассажирских перевозок приходится на городской округ Лыткарино - маршрут от причала деревни Андреевское до причала города Лыткарино. Этим маршрутом воспользовались более 12,5 тысяч человек.

Следующий сезон водной пассажирской навигации стартует 1 мая 2021 года. Навигация также будет доступна на трех маршрутах до сентября-ноября следующего года.

Протяженность маршрута в Коломне составляет 24 километра, в Серпухове – 4 километра, в Лыткарине – 0,8 километра. Водная навигация в указанных населенных пунктах позволяет жителям существенно сократить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта, следующего по объездным маршрутам.

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