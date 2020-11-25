РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 ноя. В Домодедове полицейские выявили местную жительницу, выбросившую в ходе конфликта мобильный телефон оппонента в водоем, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть микрорайона Барыбино поступило заявление от 27-летнего местного жителя о том, что неизвестная уничтожила его мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 52 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлена 39-летняя местная жительница. Установлено, что подозреваемая в ходе конфликта с заявителем выхватила его мобильный телефон из рук и бросила в пожарный водоем на улице Генерала Белова», - говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.