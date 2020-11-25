РИАМО - 25 ноя. Удар циклона «Таня», который надвигается на Москву, придется в ночь на 27 ноября, сообщила РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Основной удар «Тани» москвичи почувствуют в ночь на пятницу и в пятницу днем, когда в теплой части вихря в нашем городе будут идти дожди. При этом влияние этого циклона москвичи почувствуют уже завтра. В дневные часы в четверг начнет усиливаться ветер, пойдет мокрый снег, постепенно переходящий в дождь», - отметила Волосюк.

Синоптик добавила, что в ночь на пятницу циклон «Таня» накроет Москву волной теплого воздуха, поэтому в этот день столица будет находиться в теплой части циклона.

«При этом надо понимать, что атмосферное давление будет интенсивно падать и опустится до 743 миллиметров ртутного столба - это немного ниже привычных для Москвы значений», - сказала специалист.

Синоптик подчеркнула, что с наступлением выходных влияние циклона на столичный регион ослабнет. На фоне прироста атмосферного давления, интенсивность осадков станет значительно меньше, но ветер, который развернется на северо-востоке, откроет дорогу более прохладным воздушным массам, поэтому в выходные пройдет небольшой снег.

Ночью температура будет опускаться ниже нуля, а в дневные часы будет держаться около нулевой отметки. На дорогах возможна гололедица.

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