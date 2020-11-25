РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Жительница подмосковных Люберец Василиса Селезнева стала лауреатом III степени Всероссийского арт-фестиваля «Дорога к жизни», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ученица детской музыкальной школы №2 городского округа Люберцы Василиса Селезнева стала лауреатом III степени Всероссийского арт-фестиваля «Дорога к жизни» в номинации «Голос. Соло», возрастная категория 8-11 лет», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что конкурс проходил в режиме онлайн.

«Поздравляю Василису и ее преподавателя Татьяну Лощенову. Желаю не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед и покорять любые вершины!» - заключил Ружицкий.