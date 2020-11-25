РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 ноя. В Домодедове задержали ранее судимого жителя Новосибирска, подозреваемого в краже велосипеда, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД по городскому округу Домодедово обратился 26-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный похитил его велосипед около магазина на Кутузовском проезде. Сумма ущерба составила 37 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 26-летний житель города Новосибирска, подозреваемый в совершении данного преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.