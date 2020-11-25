РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 ноя. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 2 438 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 005 случаев Covid-19.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявили 14 новых случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 2 438 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 105 748 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 1 965 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 76 721 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Около 1,5% гостей столичных заведений уведомили о возможном контакте с больным Covid‑19. На данный момент в системе зачекинились 2,1 миллиона человек.

- ​В Кремле отметили тревогу и пессимизм россиян из‑за коронавируса. По словам Пескова, в России принимаются точечные меры в борьбе с распространением инфекции, и в некоторых регионах они уже сейчас дают положительные результаты.

- Более 2,1 тыс медработников привлекли для работы в инфекционные центры Подмосковья. К работе в регионе приступили врачи, средний и младший медперсонал.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.