РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Состав Общественной палаты подмосковного Красногорска обновился на две трети, сообщила начальник управления информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций администрации муниципалитета Елена Шарварко.

В молодежном центре Красногорска в среду состоялось первое заседание нового состава муниципальной Общественной палаты. В мероприятии приняли участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина, депутат Мособлдумы Галина Уткина, председатель совета депутатов Сергей Трифонов, члены Общественной палаты.

«Пятнадцать членов общественной палаты были избраны советом депутатов округа, 15 – губернатором Московской области Андреем Воробьевым и еще 15 – Общественной палатой Московской области. Состав Общественной палаты обновился на две трети. Средний возраст членов Общественной палаты горокруга Красногорск – 43 года», – сказала Шарварко.

Она отметила, что самому молодому члену муниципальной Общественной палаты 21 год, самому старшему – 72 года. 17 из 45 членов Общественной палаты в возрасте от 18 до 35 лет.

«Я рада, что палата хорошо обновилась, что в состав вошло много молодых людей. Наш округ особенный, 46% населения – люди в возрасте до 35 лет. Мы очень молодой, многодетный округ», – сказала Хаймурзина.

Она поздравила членов Общественной палаты с избранием.

«Я – глава заинтересованная, которая периодически приходит на заседания Общественной палаты. У нас есть очень важные вопросы, которые я хотела бы обсуждать с вами», – подчеркнула Хаймурзина.

Трифонов добавил, что члены Общественной палаты смогут при желании присутствовать на заседаниях рабочих групп совета депутатов, чтобы быть в курсе муниципальной повестки.