РИАМО - 25 ноя. С вечера среды и до утра четверга в Московской области прогнозируются туман и гололедица, ветер до 10 метров в секунду, местами снег, водителям и пешеходах следует быть осторожнее, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали быть аккуратными на дорогах, не совершать резких маневров, а еще неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать обгонов и перестроений. Также следует быть особо внимательными в зонах пешеходных переходов.

Пешеходам следует переходить проезжую часть только в зонах пешеходных переходов, убедившись в отсутствии приближающихся машин, обязательно следует надеть световозвращатели.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Московской области предупредило жителей региона о том, что со среды до 10:00 четверга в Подмосковье ожидается туман с видимостью 300-800 метров, местами гололедица.