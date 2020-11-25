РИАМО - 25 ноя. Студенческий форум Центрального федерального округа «Межнациональный мир» пройдет с 27 по 29 ноября в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

«Целью форума является консолидация молодежного сообщества Центрального федерального округа вокруг проблемы поиска путей преодоления барьеров межкультурной коммуникации и укрепление международных связей», — говорится в сообщении.

К участию в форуме приглашаются студенты образовательных организаций высшего образования от 18 до 30 лет включительно, интересующиеся проблемой межкультурных и межконфессиональных отношений, входящие в национально-культурные общественные объединения и клубы интернациональной дружбы университетов.

В рамках форума пройдут дискуссионные площадки, открытые лекции ведущих специалистов по вопросам организации межнационального и межконфессионального диалога, мастер-классы от молодых межнациональных семей и национально-культурных автономий региона и многое другое.

Регистрация на форум проходит в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».​