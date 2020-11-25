РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Рабочие отремонтировали сломанные основания моста через реку Петрицу в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. В среду специалисты МБУ «ПКБ» провели ремонт сломанных оснований моста через реку Петрицу», - говорится в сообщении.

Территориальное управление в микрорайоне Климовск благодарит подрядчика за оперативное решение вопроса.