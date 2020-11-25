РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Хирургический микроскоп поступил в нейрохирургическое отделение городской больницы №1 подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Новое медицинское оборудование закуплено по поручению губернатора региона в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Без хирургического микроскопа не проходит ни одна нейрохирургическая операция. Основная особенность нового оборудования - наличие системы визуализации, в микроскоп вмонтирована видеокамера. Работа хирурга транслируется на мониторе, что позволяет операционной сестре и анестезиологу наблюдать за ходом операции», - сказал заведующий нейрохирургическим отделением Дмитрий Кудрявцев.

Новый нейрохирургический микроскоп уже введен в эксплуатацию. Специалисты больницы прошли необходимое обучение для работы на поступившей медицинской технике.