РИАМО – 25 ноя. В России препарат «Нусинерсен» («Спинраза») включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств на 2021 год, лекарство предназначено для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщает Газета.ru.

«После позиции, касающейся M05BX, дополнить позицией следующего содержания: M09AX - прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы «Нусинерсен», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

При спинальной мышечной атрофии происходит поражение скелетных мышц, вследствие чего ребенок может перестать двигаться, дышать и глотать.

Один укол этого лекарства в России стоит почти 100 тысяч евро. Лекарство нужно принимать всю жизнь. ​