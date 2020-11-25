РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. Мытищинский филиал АО «Мособлэнерго» провел экскурсию для студентов техникума имени Сергея Королева, которые обучаются по специальности «Электромонтер», сообщается на сайте администрации округа.

«Работники компании показали первокурсникам диспетчерский центр филиала, а также участок по обслуживанию и ремонту оборудования трансформаторных подстанций. Учащиеся ознакомились с основными направлениями деятельности служб, получили ответы на интересующие вопросы, в том числе о возможности прохождения практики и дальнейшего трудоустройства в подразделения АО «Мособлэнерго», - говорится в сообщении.

Мытищинский филиал компании периодически проводит экскурсии для студентов в рамках сотрудничества с межрегиональным центром компетенций – техникумом имени Сергея Королева.