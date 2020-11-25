РИАМО - 25 ноя. Для пользователей электромобилей в Подмосковье запустили опрос, в котором каждый владелец электрокара сможет подробно описать, каким именно он бы хотел видеть приложение по электрозарядным станциям, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Опрос состоит из 33 вопросов, в него входят вопросы об опыте использования приложений, их функциональности и удобстве, также предусмотрена возможность оставить пожелания по модернизации сервисов.

«Опрос по расположению в Подмосковье электрозарядных станций проводится ежегодно. Мы видим растущий интерес жителей региона к экологичному транспорту и готовы всячески содействовать развитию электрозарядной инфраструктуры. В этом году в Московской области в рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта» будет стоять порядка 240 объектов ЭЗС», - сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

По его словам, постепенно в регионе электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом современной городской среды.

Пройти опрос можно по ссылке.

Также в октябре текущего года проводился опрос по определению мест размещения электрозаправок. По его итогам стало понятно, что необходимо размещение дворовых ЭЗС. На размещение станций в 30 городских округах поступило свыше 100 заявок. Все они они обрабатываются для того, чтобы выявить возможность размещения ЭЗС на предложенных локациях.

Решение о дальнейшем направлении развития сети электрозарядных станций будет принято в следующем году.

«По поручению губернатора Московской области в рамках губернаторской программы «Чуткая власть» с жителями региона организовано прямое обсуждение по самым волнующим их вопросам, в том числе по использованию приложений для ЭЗС», – говорится в сообщении.