РИАМО - 25 ноя. В столице после введения системы чек-инов сообщения о возможных контактах с зараженным коронавирусной инфекцией получили порядка 1,5% гостей различных заведений, сообщает ТАСС.

«На данный момент в системе зачекинились 2,1 миллиона человек. Около 1,5% из них получили смс-уведомления, что им необходимо провериться на коронавирусную инфекцию, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших», - сказал первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он добавил, что к новой системе в мегаполисе на сегодняшний день подключились свыше 4,1 тысячи организаций. В общей сложности в городе QR-коды ввели более 8,3 тысячи учреждений и заведений.

Ранее из-за пандемии Covid-19 в столице запретили работать ночным клубам, ресторанам, кафе, барам и другим развлекательным заведениям в ночное время - с 23:00 до 06:00. При этом организациям, которые обслуживают граждан, рекомендовали использовать систему чек-инов. Зарегистрироваться можно с помощью номера телефона или QR-кодов.

Аналогичная система работает и в зданиях правительства столицы, городских префектурах и управах.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.