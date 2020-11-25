РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Подольские спортсмены завоевали 12 золотых медалей на Кубке Тульской области по тайскому боксу, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Туле с 20 по 22 ноября проходил открытый Кубок Тульской области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 230 спортсменов из Орла, Москвы, Смоленска, Калуги, а также из Московской, Рязанской, Тульской и Курской областей.

«Городской округ Подольск на турнире представляли воспитанники спортивного клуба боевых искусств «Варяг». Спортсмены завоевали 12 золотых медалей! По итогам соревнований команда Подольска заняла первое общекомандное место. Поздравляем воспитанников и тренерский штаб», - говорится в сообщении.