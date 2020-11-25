РИАМО - 25 ноя. Депутаты Московской городской думы приняли постановление о награждении почетными грамотами столичного парламента медиков и социальных работников, проявивших самоотверженность в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИАМО.

«В списках 34 кандидата на награждение почетными грамотами города Москвы. Но после обсуждения этого постановления поступали еще предложения от депутатов, этот список предлагаю дополнить еще 18 кандидатами на награждение», - сказал председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников добавил, что каждый депутат имел возможность представить по две кандидатуры на награждение от своего избирательного округа.

«Каждый из кандидатов на награждение проявил мужество и высочайший профессионализм в борьбе с эпидемией коронавируса. Наша задача – поддержать тех, кто каждый день рискует жизнью и здоровьем ради нас», - добавил Шапошников.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.