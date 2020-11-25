РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Действия по спасению посетителей в зданиях с массовым пребыванием людей отработали на пожарно-тактических учениях на территории торгового центра ООО «Эдельвейс плюс» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на странице Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» по Балашихе в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие провели в среду сотрудники трех пожарных частей Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» Балашихи вместе с пожарными 75-й ПСЧ 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по региону и спасателями аварийно-спасательной службы Центра ГО и ЧС Балашихи.

«Основными целями учения стали обучение личного состава подразделений Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона способам и приемам ведения боевых действий по тушению пожара и спасению людей в зданиях с массовым пребыванием людей, организации управления силами и средствами при возникновении различных ЧС и отработка взаимодействия подразделений гарнизона с различными службами жизнеобеспечения объекта», - сказал замначальника Ногинского теруправления Александр Квашнев.

Он добавил, что по легенде учений, в результате короткого замыкания электропроводки на 4-м этаже в торговом зале детского магазина возник пожар. Огонь быстро распространялся внутри помещения, возникло сильное задымление. В торговом зале отрезанными от эвакуационного выхода остались двое продавцов магазина.

По сигналу «Тревога» личный состав дежурных караулов своевременно прибыл на объект, пожарные произвели разведку пожара, сформировали 4 звена газодымозащитной службы и эвакуировали условно пострадавших. Далее было произведено боевое развертывание отделений пожарных автоцистерн и условное тушение пожара.

По словам представителя зональной службы пожаротушения №5 ФПС Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по региону Николая Зуева, учения показали, что личный состав Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона, задействованный на учениях, действовал уверенно и слаженно, пожарная и спасательная техника находится в исправном состоянии.

«Администрация и персонал торгового центра ООО «Эдельвейс плюс» получили определенные знания по своим действиям в случае возникновения пожара. Общая оценка за учения - «хорошо», - подчеркнул Зуев.