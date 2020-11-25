РИАМО - 25 ноя. Десять пешеходных переходов будет построено через железнодорожные пути МЦД-1 и МЦД-2, а еще один возведут в районе Щербинки до 2023 года, сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Как мы знаем, когда у нас движение поездов увеличивается, интервал становится практически пять минут, у нас очень востребовано строительство пешеходных переходов через МЦД, <...> предполагается до 2023 года построить 11 пешеходных переходов через железные дороги», - сказал Загрутдинов.

В этом году возвели уже четыре пешеходных перехода через железнодорожные пути. Так, появился надземный переход через пути Смоленского направления МЖД и Северный дублер Кутузовского проспекта со стороны улицы Василисы Кожиной, владение 13. Также завершено возведение подземного перехода через Лианозовский проезд в районе станции МЦД-1 Лианозово.