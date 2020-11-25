РИАМО - 25 ноя. При выборе кондитерских изделий прежде всего необходимо обращать внимание на дату их производства, а также сроки хранения, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции — проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины.

«При выборе изделий лучше всего покупать продукцию, которая изготавливается на местных фабриках. Импортный товар слишком долго транспортируется, поэтому производители за счет использования консервантов специально увеличивают срок годности продукции», — отмечается в материале.

Перед покупкой торта необходимо внимательно прочитать его состав. Торты и пирожные при температуре хранения от плюс 2 до 6 градусов следует хранить: 72 часа без отделки кремом; 36 часов со взбитым белковым кремом или с фруктовой отделкой, со сливочным кремом, в том числе пирожное «Картошка»; 6 часов с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок.

Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции.

Покупая продукцию, нужно внимательно читать этикетку, особенно то, что написано мелким шрифтом. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок реализации кондитерского изделия.

Приобретая любые кондитерские изделия, обращайте внимание не только на сроки их хранения, но и на требования к температурному режиму и уровню влажности, а также оценивайте: соблюдаются ли они в магазине, где эта продукция покупается.

Кондитерские изделия хранят в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Хранение кондитерских изделий навалом, вплотную со стенами помещений, без подтоварников, а также на стеллажах, расположенных на расстоянии менее 35 сантиметров от пола, не допускается.