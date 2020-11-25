РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов вручил благодарственные письма волонтерам подмосковного Подольска в среду, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В среду в молодежном центре «Максимум» Подольска прошло расширенное выездное заседание комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы по вопросам работы волонтерских организаций в период пандемии. Среди участников был Жолобов, зампредседателя комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Александр Легков, депутат Мособлдумы Павел Максимович, замглавы администрации округа по социальным коммуникациям и молодежной политики Татьяна Ропот и другие.

«Мы провели расширенное выездное заседание комитета, но больше приехали к волонтерам, чтобы рассказать о том, что наш комитет сделал для них. В частности, о законе волонтерской деятельности, изменениях в законе, предложениях по поддержке. Например, мы предлагаем сделать бесплатными тесты на коронавирус для волонтеров. Также мы наградили волонтеров, которые в первую и вторую волну пандемии откликнулись и помогают нуждающимся. Они делают это бесплатно и бескорыстно. Всего мы вручили благодарственные письма около 15 волонтерам округа», - сказал Жолобов.

Депутаты вручили благодарственные письма Майе Агаповой, Яне Гайше, Алексею Гарифулину, Александру Долотову, Карену Мелконяну, Ирине Талпе и другим.

«Волонтерский центр Подольска открылся весной в первую волну пандемии. С марта по июнь в нем работало около 360 человек. Волонтеры помогали тем, кто был на самоизоляции, развозили продуктовые наборы и лекарства. В настоящее время во вторую волну в центре работают 208 волонтеров. Причем желающие продолжают прибывать», - сказала Ропот.

Она отметила, что в настоящее время работа волонтеров изменилась. Они помогают в медучреждениях, оказывают адресную помощь, а также раздавали маски и проводили работу с жителями на общественном транспорте.

«Волонтеры сегодня необходимы, и их труд нужно отмечать и поощрять. В настоящее время мы вручили разного рода награды около 100 волонтерам», - заключила она.