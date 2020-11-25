РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 ноя. В уборной школы подмосковных Котельников установили новые кабинки и диспенсеры для мыла, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Сегодня хочу поднять одну тему, о которой обычно не принято говорить. Тем не менее, это касается комфорта наших детей, а значит – важно. В уборных МБОУ КСОШ №1 установили новые кабинки, диспенсеры для мыла, бумажных полотенец и частично заменили плитку», - сказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

Он также отметил, что работы выполнены добротно, а значит, результат должен сохраниться надолго при условии бережного отношения со стороны учеников.

Совместно с директором школы Татьяны Барановой глава округа проверил пищеблок, который был полностью отремонтирован этим летом, а также посетил музей Боевой славы.

Руководитель школы рассказала о дальнейших планах по обустройству в холле небольшой выставочной зоны с парадной и повседневной военной формой и зрительными местами, где ученики смогут смотреть исторические фильмы и в рамках занятий, и во внеурочное время.