РИАМО - 25 ноя. Доследственная проверка назначена по факту смерти двухлетнего ребенка после того, как он выпил водный раствор уксусной кислоты в Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 23 ноября. Мальчик был доставлен в реанимацию Сергиево-Посадской районной больницы с диагнозом «ожог пищевода».

«По данным следствия, ребенок, проживающий с родителями в Ивантеевке, оставшись утром без присмотра, выпил, находящийся в холодильнике водный раствор уксусной кислоты. После чего мальчику незамедлительно были вызваны врачи», - говорится в сообщении.

По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате отравления уксусной эссенцией.

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