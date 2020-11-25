РИАМО - 25 ноя. В среду мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, на котором обсуждались темпы распространения Covid-19 в регионах, а также прогнозы по динамике пандемии, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Участие в совещании приняли руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица субъектов РФ.

«Обсуждались вопросы развертывания дополнительного коечного фонда в специализированных стационарах, в том числе коек первого приема с оснащением кислородом и коек долечивания. Также затронут вопрос своевременной госпитализации пациентов из групп риска. Обсудили бесплатное обеспечение лекарствами людей с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

На совещании также затронули тему обеспечения круглосуточной работы амбулаторных КТ-центров и оперативной закупки дополнительных автомобилей неотложной помощи, обеспечения своевременности стимулирующих выплат медицинским работникам. В этой связи был поднят вопрос о проведении досрочной выплаты за декабрь 2020 года.

Подготовка к массовой вакцинации населения также была в повестке совещания. Так, обсуждалось создание прививочных пунктов и обеспечение доставки партий вакцины в регионы.

Особое внимание уделили мониторингу наличия лекарств в аптеках, а также контролю за соблюдением масочного режима и ограничениям работы предприятий общепита и развлекательных заведений по ночам.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Более 2,1 тыс медработников привлекли для работы в инфекционные центры Подмосковья. К работе в регионе приступили врачи, средний и младший медперсонал.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.