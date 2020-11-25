РИАМО - 25 ноя. Опыт строительства центра для больных коронавирусной инфекцией может быть использован на стройках Москвы в будущем, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Инфекционная больница в поселении Вороновском была построена всего за 34 дня. На участке площадью порядка 43 гектара было возведено около 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий. В ходе этой стройки столичный Стройкомплекс продемонстрировал всю свою мощь, технологии, уровень управления строительством», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в строительстве госпиталя было задействовано более десяти заводов по производству строительных материалов и 350 различных организаций.

Госпиталь рассчитан на 800 мест. В медцентре есть лечебные, реанимационные и операционные блоки, а также собственная кислородная станция, блоки приема и выписки пациентов. И еще общежитие для персонала и информационный центр.

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Более 2,1 тыс медработников привлекли для работы в инфекционные центры Подмосковья. К работе в регионе приступили врачи, средний и младший медперсонал.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.