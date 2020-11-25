РИАМО - 25 ноя. В настоящее время на территории столицы по программе реновации жилищного фонда проектируется и строится свыше 250 домов общей площадью около 5 миллионов квадратных метров, сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сегодня по программе реновации в стадии проектирования и строительства находится около 260 домов общей площадью порядка 5 миллионов квадратных метров» , — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что с запуска программы реновации было построено 77 домов на 17 тысяч квартир. Кроме того, в столице полностью завершено переселение 22 тысячи человек.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в 2017 году. В нее вошли 5174 дома, около 350 тысяч квартир. Она затронет почти миллион москвичей. Для реализации программы сформирован перечень почти из 500 стартовых площадок.