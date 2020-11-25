РИАМО - 25 ноя. Переход к единым тарифам за коммунальные услуги продолжат в Подмосковье в следующем году, заявила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

«Наша ключевая задача — в 2021-м году продолжить работу по переходу Московской области на единые тарифы. Внутри одного городского округа люди должны платить примерно равную сумму», — сказала Пичугина в ходе заседания общественного совета.

Она отметила, что в 2019 году серьезные различия в оплате коммунальных услуг — выше 10% — были отмечены в 14 городских округах. В 2021 году таких муниципалитетов останется шесть.

Как следует из презентации, в частности, перевести на единые тарифы планируют Богородский округ, Солнечногорск, Подольск, Одинцовский округ, Красногорск. Кроме того, планируют объединить тарифы Коломны и Озер, а также Шатуры и Рошаля.

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