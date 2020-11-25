РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В Подольске на бульваре 65-летия Победы установили базовую станцию водоучета Waviot, до конца 2020 года планируют установить еще две, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

МУП «Водоканал» Подольска успешно внедряет технологию автоматизации системы водоучета. Ее основой стали программные продукты и приборы учета компании Waviot. Технология применяется в расчетах по прямым договорам с абонентами на водоснабжение и водоотведение. Счетчик передает данные, а принимающая станция позволяет собирать их в диапазоне до 10 километров.

«Смонтировали и ввели в действие очередную базовую станцию системы учета воды Waviot на очередных домах на бульваре 65-летия Победы, 16. Всего установлено семь станций. Автоматизированная система водоучета охватывает большую часть округа, в том числе микрорайон Климовск и поселок МИС. До конца 2020 года планируется установить еще две базовых станции», - говорится в сообщении.

Данная система учета имеет ряд преимуществ. В том числе прозрачность информации как для абонентов, так и для предприятия, умные счетчики передают данные автоматически, не нужно отправлять их вручную, есть возможность анализа суточного и почасового водопотребления абонентом с целью снижения непроизводительных потерь воды и снижения платы за нее.

Заказать установку и замену счетчиков с автоматической передачей показаний можно телефону 8 (496) 754-64-88, 57-36-63, 50-04-88 в МУП «Водоканал» Подольска.