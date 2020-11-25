РИАМО - 25 ноя. Количество обращений жителей Подмосковья по вопросам тарифов сократилось в 2020 году почти вдвое, заявила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

«Обращений граждан в этом году существенно меньше прошлого года — 1,3 тысячи, 2,2 тысячи подписавшихся. В прошлом году было более 2 тысяч (обращений - ред.) и 10 тысяч подписавшихся», — сказала Пичугина в ходе заседания общественного совета.

Как уточняется в презентации к докладу, более 600 обращений касались платы за отопление, около 500 носили справочный характер.

Остальные вопросы относились к технологическому присоединению, электроснабжению, вывозу мусора, газоснабжению и транспорту.