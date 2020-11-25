РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 ноя. Вебинары и лекции по вторичному использованию вещей и их перепрофилированию до конца ноября пройдут в торговом центре «МЕГА Белая Дача» в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы ТЦ.

«Ingka Centres (МЕГА) проводит международную маркетинговую кампанию, поощряющую ответственный подход к совершению покупок в дни традиционных распродаж. В России до конца ноября во всех МЕГА, в том числе в «МЕГА Белая Дача» Котельников, пройдет акция «Продли жизнь любимым вещам». В рамках акции в общественных пространствах ТЦ «МЕГА» пройдут практикумы и вебинары, лекции и другие встречи, посвященные повторному использованию или перепрофилированию различных вещей - от мебели до аксессуаров», - говорится в сообщении.

Все мероприятия проводятся с учетом требований по обеспечению безопасности, связанных с минимизацией риска распространения коронавирусной инфекции.

«Устойчивое развитие, ответственное отношение к ведению бизнеса, забота об окружающей среде и изменение к лучшему повседневной жизни людей - ключевые элементы стратегии Ingka Centres, глобального оператора торговых центров. На фоне пандемии экологичный и здоровый образ жизни, доступный для многих, становится еще более актуальным», - отмечается в материале.

К акции присоединились более 100 партнеров Ingka Centres по всей стране, разделяющих данное видение и предлагающих покупателям экологичные товары и решения. В частности, United Colors of Benetton вывел на рынок экологичную куртку-пуховик с наполнителем из переработанного пластика. Calvin Klein представил новую коллекцию из экоденима, соответствующую международному сертификату BCI (Better Cotton Initiative).

«Мы поощряем наших гостей задуматься о долгосрочной ценности любых приобретений. Не секрет, что распродажи «Черной пятницы» зачастую ассоциируются просто с низкими ценами. Мы надеемся, что наши действия могут вдохновить людей сделать дополнительные шаги к более экологичному образу жизни, так как верим, что забота о планете и прибыльность бизнеса - не взаимоисключающие понятия, и надеемся, что при возможности выбора покупатели будут стремиться делать покупки более рационально», - сказал менеджер по устойчивому развитию Ingka Centres Дженни Пиджен.