РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. На пересечении Новорязанского шоссе Котельников и улицы Маршала Полубоярова Москвы могут изменить работу светофоров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Заместитель главы городского округа Котельники Александр Матросов провел рабочее совещание совместно с представителями министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ЦОДД города Москвы, ОГИБДД МУ «Люберецкое» и представителями застройщика ПАО ГК «ПИК».

«В ходе совещания было принято решение о необходимости изменения работы светофорных объектов на пересечении Новорязанского шоссе и улицы Маршала Полубоярова, изменения дислокации дорожной разметки на дублере и проработки вопроса организации дополнительно выезда с территории первого отстойно-разворотного пункта в сторону области», - говорится в сообщении.

Так как проблемная территория подведомственна Москве, все эти вопросы будут проработаны ЦОДД и при положительном решении включены в программу реализации.