РИАМО - 25 ноя. После реконструкции моста между старой и новой территориями Московского зоопарка его ширина увеличится более чем в два раза — до десяти метров, сообщил журналистам руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Мы <…> реализуем проект пешеходного перехода между старой и новой территорией (зоопарка - ред.). Он был очень востребован. Пешеходный переход <…> ранее был всего 4,5 метра, после строительства будет десять метров», — сказал Загрутдинов во время обхода объектов зоопарка.

Он добавил, что переход оснастят современными пандусами.

«После ввода в эксплуатацию данный мост между двумя территориями будет очень удобным», — отметил Загрутдинов.

В дизайне моста будут присутствовать элементы закручивающейся волны.

«После ввода в эксплуатацию он станет одним из немногих архитектурных шедевров», — подчеркнул глава департамента.