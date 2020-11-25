РИАМО - 25 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что в Кремле замечают негативные настроения россиян из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

«Естественно, (отмечаем – ред.) тревогу и пессимизм в связи с тем, что в стране, как и во всем мире, идет пандемия. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет», — сказал Песков.

По словам Пескова, в России принимаются точечные меры в борьбе с распространением инфекции, и в некоторых регионах они уже сейчас дают положительные результаты.

В разных субъектах РФ динамика по коронавирусу различается.​

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Текстовая трансляция

25 НОЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Свыше 1,6 тыс человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ в городских больницах столицы находятся 440 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 675 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1005 больных. В Москве - 4685.

- Еще 5947 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в столице до 422 189.

- Более 6 тыс человек сдали плазму с антителами к Covid-19 в Москве. Благодаря процедуре переливания плазмы вероятность ухудшения состояния пациента уменьшается в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%.

- Выход России на плато по коронавирусу оттягивают конкретные люди — те, кто не носят маски и не соблюдают рекомендации властей, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

- Специалисты проверили пять театров Москвы на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский. По его словам, персонал и зрители данных театров соблюдают перчаточно-масочный режим, а еще меры социального дистанцирования.

- В столице за минувшие сутки скончались 75 пациентов с диагностированным коронавирусом. Общее число умерших в городе достигло 8530.