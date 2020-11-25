РИАМО - 25 ноя. Новый вход в Московский зоопарк планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году, он будет располагаться в нескольких метрах от входа на станцию метро «Баррикадная», сообщил журналистам руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Также мы на сегодняшний день строим вход в зоопарк со стороны метро «Баррикадная». Буквально после выхода из метро в нескольких метрах будет построен новый вход в зоопарк, в составе которого будет построена отметка метро ниже на шесть метров, <...> будут предусмотрены билетные кассы», - сказал Загрутдинов во время обхода объектов.

Он добавил, что на втором этаже объекта расположится зал, в котором будут проводить небольшие мероприятия.

Дополнительный вход для посетителей Московского зоопарка позволит разгрузить главный вход, что положительно скажется на безопасности и качестве обслуживания посетителей.

Он будет представлять собой двухэтажный павильон, внутри которого разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, а еще образовательный центр, где зоопарк сможет проводить культурно-просветительные мероприятия.