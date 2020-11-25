РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. На улице Строителей в городском округе Люберцы по просьбам жителей установили новый остановочный павильон, территорию вокруг него благоустроили, говорится в сообщении управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«Новый остановочный пункт появился на улице Строителей в Люберцах по просьбам жителей», - говорится в сообщении.

Подрядная организация МБУ «Люберецкое ДЭП» провела устройство посадочной площадки, установила сам павильон.