РИАМО - 25 ноя. Жителей Подмосковья просят поддержать Посадскую коврижку и другие гастрономические бренды местного производства на конкурсе «Вкусы России», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«На данный момент коврижка занимает 2 место в народном голосовании, которое продлится до 2 декабря включительно. Поддержать знаменитый бренд можно на сайте www.russiantastes.ru», - говорится в сообщении.

Пословица «Ни за какие коврижки не купишь» особо актуальна для Сергиева Посада. Город издавна славился своей выпечкой. В дореволюционный период паломники, приезжая в Троице-Сергиеву лавру, после богослужений непременно шли отведать вкусную коврижку. И обязательно брали ее с собой в обратную дорогу.

Обычно гости Сергиева Посада соблюдали пост, поэтому традиционное коврижечное тесто не содержало ни молока, ни яиц. Этот рецепт используется до сих пор.

Посадская коврижка имеет темно-коричневый цвет, поскольку в состав входит солод. За счет меда, пряностей и чернослива она получается сытной и сладкой, а сочетание ароматов меда, ванили и корицы дарит выпечке особенно нежный запах. В ней нет никаких красителей, заменителей и ароматизаторов, поэтому лакомство не только вкусное, но и полезное.

В текущем году знаменитая Посадская коврижка получила серебряную медаль «За высокое качество продукции» на международном смотре «Инновации и традиции».

Всего в конкурсе представлены 508 производителей из 79 регионов страны. По итогам конкурса Минсельхоз РФ создаст масштабную карту вкусов России.